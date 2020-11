ASCOLI PICENO – Un primo anno di successo e apprezzamento ad Ascoli Piceno per il Mercato di Campagna Amica. Niente festa come si sarebbe voluto domani, martedì 24 novembre, a causa misure di sicurezza anti Covid ma un grande “grazie” dei contadini a colpi di sconti e offerte speciali.

“Non è propriamente agevole spegnere questa prima candelina con le mascherine al viso. A parte gli scherzi volevamo evidenziare questo traguardo insieme a tutti i clienti – spiega Armando Marconi, presidente di Coldiretti Ascoli Fermo – il bilancio di questo primo anno è estremamente positivo perché siamo riusciti a far passare il messaggio di qualità dell’agroalimentare del territorio, di fiducia reciproca tra contadini, allevatori e consumatori, di tutela dell’ambiente e della salute”.

Tutte le offerte sono state lanciate sulla pagina Facebook del Mercato che, in questo primo anno di vita, ha raggiunto traguardi davvero brillanti. Nel tempo sono triplicati gli avventori e quando ce ne è stato bisogno, nei mesi del lockdown, l’agrimercato di Campagna Amica si è trasformato nel quartier generale delle consegne a domicilio, in aiuto a quanti non potevano o preferivano non uscire di casa. In quei mesi difficili sono state effettuate, grazie al personale di Coldiretti Ascoli Fermo, almeno 1000 consegne nella sola città di Ascoli. Più tutte le altre in provincia a cura degli stessi agricoltori. Si stima una media, in tutta la regione, di 55 consegne ad azienda, incrementate fino a 65 di media nel mese di aprile in concomitanza con la Pasqua.

“Nei mesi più bui – aggiunge Marconi – i produttori hanno garantito l’approvvigionamento del cibo, rasserenando i consumatori e aiutato famiglie in difficoltà anche attraverso iniziative benefiche come la “Spesa sospesa” o le consegne di fieno per gli animali del circo. Coldiretti ha così rimarcato ancora una volta il suo ruolo sociale e di forza amica del Paese. Quello di Ascoli Piceno ha fatto da apripista al progetto più generale di Coldiretti di avere un Mercato Coperto per ogni provincia, tanto che presto avvieremo il restyling del mercato di Fermo”.

