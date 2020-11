ASCOLI PICENO – Con la giornata contro la violenza sulle donne si intende focalizzare tutta l’attenzione dell’opinione pubblica su questo tema di grande attualità ma sempre più spesso dimenticato.

La Croce Rossa di Ascoli grazie alla collaborazione con la commissione Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno ha organizzato un webinar, sabato 28 novembre alle ore 16.

“La Cri ascolana – dice la Presidente Cristiana Biancucci – ha come principio cardine quello dell’Umanità, ossia si adopera per prevenire e lenire in ogni circostanza le sofferenze, far rispettare la persona umana e proteggerne la vita e la salute, senza alcuna distinzione di genere. Troppo grave è la tendenza in corso, troppe notizie di cronaca, quotidianamente, ci mettono di fronte a una piaga in costante crescita: la violenza di genere. Bisogna sradicare nettamente qualunque forma di discriminazione e distinzione di genere partendo dalla comunicazione e dalla parole, poiché la violenza passa anche attraverso la parola. I numeri che riporta l’Oms sono agghiaccianti e abbiamo il dovere morale anzi l’ imperativo di coinvolgere ogni settore della società per eliminare ogni forma di tolleranza verso questo agire e per aiutare le donne che ne sono state vittime. Le relatrici di questo webinar ne sono la testimonianza più vera”.

Dopo i saluti della Presidente della Commissione Pari Opportunità Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno Viviana Fazzini, interverranno Annamaria Picozzi, Procuratore aggiunto Tribunale Palermo e consulente commissione Senato sul Femminicidio, Patrizia Peroni, vicequestore Polizia di Stato e dirigente Squadra Mobile di Ascoli Piceno, Antonella Napoli giornalista e scrittrice e la Psicologa Giulia Dionisi.

