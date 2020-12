ANCONA – “Lunedì 7 dicembre si avvierà, in un numero rilevante di farmacie marchigiane, l’effettuazione del test sierologico per il Covid-19, in base alla convenzione sottoscritta con la Regione Marche”.

Lo annuncia Andrea Avitabile, presidente di Federfarma Marche.

