COLLI DEL TRONTO – Si muove il gruppo Consiliare di minoranza “Colli a Colori” che a stretto giro porta all’attenzione dell’assise comunale e della popolazione collese due importanti e propositive mozioni consiliari. La prima, visto l’attuale momento di emergenza dettato dal Covid, è riferita ad una proposta di screening per tutte le fasce di età scolare residenti a Colli del Tronto, un impegno economico diretto alla salvaguardia e prevenzione dei nuclei familiari collesi.

Si pensa di partire dalla scuola per individuare alcuni casi specifici di positività così da intervenire tempestivamente facilitando anche il prezioso operato delle attività sanitarie. Una mozione questa già precedentemente proposta da “Colli a Colori” nell’ultima seduta consiliare ma rigettata in essere dalla maggioranza senza alcuna valida motivazione.

La seconda mozione va ad intervenire su quella che negli ultimi anni e soprattutto nell’ultimo periodo emergenziale è diventata una vera e propria mancanza per la cittadinanza collese della frazione di Villa San Giuseppe, soprattutto della fascia di popolazione più fragile, viene infatti proposto il ripristino del punto prelievi presso la frazione in modo che tutti gli utenti impossibilitati a recarsi al capoluogo possano usufruire del servizio. Due proposte che guardano direttamente ai bisogni degli abitanti di Colli e che vogliono essere, in un particolare periodo storico come questo, strumento per una visione di paese, concertata e di collaborazione.

