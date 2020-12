“La Box”, progetto e-commerce di Laura Di Pietrantonio, porta enogastronomia e tradizioni del territorio in tutta Italia ed Europa con cofanetti esperienziali che contengono cibo, musica e serate spensierate

Dalla crisi spesso nascono opportunità.

“La Box” è una di queste: e-commerce di esperienze enogastronomiche ideato da Laura Di Pietrantonio vocato all’internazionalizzazione del territorio.

Il progetto – partito a maggio 2019 grazie alla collaborazione con la Cooperativa Charme Italia – dà una vetrina globale a piccole produzioni artigianali e ai migliori chef e professionisti locali.

Il packaging eco-compatibile, isolante e anti rottura fa sì che le Box possano essere consegnate in tutta Italia, Europa e Regno Unito. “Non è stata un’avventura facile” – spiega Laura Di Pietrantonio – “si fa subito a pensare al commercio elettronico, ma poi sviluppare professionalmente un progetto richiede tempo e risorse. Siamo all’inizio di un percorso che potrà dare molta visibilità alle genuine eccellenze di provincia che meritano di essere scovate.”

Per il Natale “La Box” ha studiato diverse proposte per regali per ogni portafoglio e situazione.

Dalle BOXine – dedicate ai film cult delle feste come Il Grinch e Mamma ho perso l’aereo – alla Christmas Punch, una Box che racconta il rito del punch tra liquori Meletti, spezie, cioccolato e caffè da assaporare mentre si ascolta la musica selezionata da Gianni Schiuma. Acquistando alcune Box si sostiene l’associazione Laboratorio di Frontiera che si occupa di inserimento lavorativo di donne in difficoltà.

Tutte le Box possono essere acquistate on line da www.la-box.shop e sono consegnate in Italia 24/48 ore da corrieri espressi professionali.

