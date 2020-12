OFFIDA – La multinazionale Nexans ha donato 4 notebook al Comune di Offida, da destinare a famiglie in difficoltà.

“Credo vivamente che sia un dovere che multinazionali come Nexans si impegnino a supportare la comunità in questi difficili momenti – commenta il direttore dello stabilimento, l’ingegner Emiliano Menghi – Abbiamo voluto farlo con questo piccolo omaggio per chi, in questo complesso periodo, ha dovuto affrontare le difficoltà della scuola a distanza spesso senza mezzi idonei. Ringrazio l’amministratore delegato Giovanni Fenoglio, per aver avuto l’idea di questa bella iniziativa”.

L’Amministrazione comunale ha consegnato i quattro computer portatili alle famiglie, nel pomeriggio del 22 dicembre.

“Un atto di grande generosità, da parte dell’azienda che risiede a Offida – dichiara l’Assessore Isabella Bosano – nel voler donare uno strumento che è divenuto fondamentale, oggi più che mai. Penso alla didattica a distanza ma anche a quelle fondamentali connessioni umane, rese difficili dalla pandemia, che la rete sta garantendo in questo difficile periodo”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.