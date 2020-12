ANCONA – “Al termine della sesta giornata di screening diffuso – annuncia l’assessore alla sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini – sono 14.079 le persone che oggi, mercoledì 23 dicembre, si sono sottoposte volontariamente al tampone rapido. Di queste, 69 quelle che sono risultate positive al tampone antigenico rapido e che successivamente state sottoposte al tampone molecolare.

Ad esclusione della città di Ancona, dove lo screening proseguirà anche il 27, il 28 e il 29 dicembre sempre al PalaIndoor, si è chiusa oggi per le città di Ascoli, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino la prima fase di screening che ha interessato appunto le città capoluogo e che proseguirà poi a gennaio con le città in ordine decrescente per popolazione.

In totale fino ad oggi si sono sottoposti al tampone 58300 marchigiani e sono stati individuate 283 persone positive asintomatiche per cui si è attivato il percorso di assistenza sanitaria ordinario. Un grande lavoro che ha tenuto impiegate tantissime persone, dai medici agli infermieri, dagli operatori sanitari ai tanti volontari, che ringrazio per l’impeccabile organizzazione in tutte le strutture interessate”.

Area Vasta 1 – Pesaro e Urbino: 4083 testati di cui 38 positivi

Area Vasta 2 – Ancona: 2608 testati di cui 10 positivi

Area Vasta 3 – Macerata: 2963 testati di cui 11 positivi

Area Vasta 4 – Fermo: 1652 testati di cui 2 positivi

Area Vasta 5 – Ascoli Piceno: 2773 testati di cui 8 positivi

Lo screening gratuito rivolto a tutti i cittadini prosegue ad Ancona dal 27 al 29 dicembre. Sul sito istituzionale della Regione sono presenti tutte le indicazioni e le modalità per partecipare. A seguire saranno coinvolti, in fasi successive, tutti i Comuni delle Marche.

