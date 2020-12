ASCOLI PICENO – Di seguito il testo di un post di Claudio Maria Maffei, ex direttore dell’Inrca di Ancona, in merito alle misure sanitarie previste dal Documento di Economia e Finanza Regionale dalla giunta Acquaroli.

Per prima cosa il documento nella parte relativa alla tutela della salute sembra scritto praticamente per intero dalla precedente Giunta di cui riprende totalmente impostazione e linguaggio, al punto di citare decine e decine di delibere approvate da quella Giunta tanto da farti dire: scusa eh ma non avevano fatto un disastro?

Per seconda cosa il documento evidenzia con chiarezza che la nuova Giunta si avvale (o viceversa?) di tutto il vecchio apparato cui si debbono in larga misura quelle inutili 22 pagine in cui si continua a celebrare il rito del “stiamo facendo non vi preoccupate” quando chiunque sa che spesso su quei temi poco o nulla nella sostanza è stato fatto. Prendo solo un esempio tra i tanti possibili: il Piano Regionale della Cronicità. Ecco cosa dice il testo del DEFR al riguardo: “Dare piena applicazione al Piano Regionale della Cronicità con la trattazione del primo elenco delle patologie croniche individuate dal Ministero della salute. In particolare saranno rafforzate le risposte per i soggetti diabetici, per coloro che soffrono di scompenso cardiaco e per le persone affette da BPCO.”

Dare una applicazione piena vuol dire che ne hai dato una parziale, cosa che assolutamente non è stato. Il Piano Regionale della Cronicità nella realtà quasi non esiste. Il che non sarebbe grave se ce se ne rendesse conto e si avviasse un vero percorso per la sua traduzione operativa ed organizzativa. E fra l’altro , a proposito di cronicità, nelle 22 pagine non si parla mai del Piano Regionale Demenze. Insomma “parole in libertà”. Le parti scritte in questo modo “chiacchiere tante, dati pochi e progettualità vere mai” sono la maggioranza.

Riguardano per fare altri esempi le cure palliative (molto indietro nella nostra Regione), gli screening oncologici che già prima della pandemia avevano gravi problemi di copertura della popolazione a rischio, la prevenzione negli ambienti di lavoro in storica enorme sofferenza, le reti cliniche di fatto mai avviate, i percorsi diagnostico terapeutici assistenziali quasi sempre avviati solo sulla carta e così via. Tutto si nomina, ma niente si analizza criticamente. E intanto tu ti stanchi di leggere e pensi “boh ma allora questi sanno cosa fare!”. No sanno solo cosa scrivere, come quelli di prima. Anzi, lo hanno scritto quelli di prima!