ASCOLI PICENO – 17° turno nel massimo campionato in Italia, due atleti del Piceno a confronto oggi, 9 gennaio.

Si sono affrontati gli ascolani Mattia Destro e Riccardo Orsolini (cresciuto a Rotella) con le maglie di Genoa e Bologna al Ferraris di Genova.

La partita è terminata due a zero per i grifoni a segno con Zajc e Mattia Destro, tra l’altro ex bolognese.

L’ex Roma e Milan vince, quindi, il duello a distanza con Orsolini. Quest’ultimo è stato, comunque, autore di una buona partita.

Mattia Destro sale a quota sei reti in questo campionato di serie A (in gol contro Crotone, doppietta al Milan, Spezia, Lazio e Bologna) e porta il Genoa, momentaneamente, al 17° posto con 14 punti. Il Bologna, al momento, resta al 12° posto con 17 punti.

