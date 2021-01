ANCONA – Proseguono le iniziative formative della Camera di Commercio delle Marche. Si terrà il 20 gennaio 2021 dalle ore 11 alle ore 13, il webinar formativo: “SEO e Content Strategy: strategie local e in risposta al Covid”

L’evento gratuito dedicato a imprese, dipendenti, start up, Associazioni di categoria, DIH, incubatori, professionisti, tirocinanti e studenti, si colloca all’interno delle iniziative di informazione e formazione sulle opportunità di web marketing per i diversi settori produttivi promosse dalla Camera di Commercio delle Marche attraverso il progetto Eccellenze in Digitale e attraverso I Punti Impresa Digitale. Il Progetto “Eccellenze in Digitale” è promosso da Unioncamere e supportato da Google.org, è volto a favorire la digitalizzazione delle PMI e delle competenze digitali all’interno delle imprese.

Tra le tematiche trattate: come creare contenuti Seo e indicizzazione sul web, e quali strategie e strumenti utilizzare per la comunicazione in risposta al covid-19, relatrice la dott.ssa Chiara Poli, Digital Specialist Eccellenze in Digitale, Camera di Commercio delle Marche.

Link per iscrizione: https://forms.gle/tNqHDaY3FpRTjfUe6

Programma

Dalle ore 10:45 – Avvio riunione

Presentazione dei servizi digitali della Camera di Commercio delle Marche (Punto Impresa in Digitale ed Eccellenze in Digitale);

Prima parte > ore 11.00 – 12:00

L’importanza del contenuto online

Come fare SEO e Content Marketing efficace

Piani editoriali e azioni specifiche per la SEO local

L’importanza delle recensioni

Seconda parte > ore 12.00 – 13:00

Covid-19: strumenti di analisi, dove e come si sposta l’attenzione degli utenti

Fruizione di servizi e prodotti in contesto Covid (anche il rispetto delle normative)

Per maggiori informazioni – Camera di Commercio delle Marche: pid@marche.camcom.it

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.