Nove reti in campionato, attualmente

ASCOLI PICENO – Il Piceno protagonista in serie A grazie ad un calciatore.

Parliamo di Mattia Destro, attaccante del Genoa, protagonista anche nel 20° turno di serie A.

Il centravanti ascolano ha realizzato una doppietta nel 3 a 0 finale del Genoa contro il Crotone in Calabria.

Destro ha sbloccato il match al 24′ sfruttando un rimpallo in area, da rapace. Dopo il raddoppio di Czyborra, arriva la doppietta per il bomber rossoblu bravo a sfruttare un cross dalla destra di Zajc.

Il Genoa sale al 14° in classifica a 21 punti, un ottimo lavoro quello realizzato finora da mister Davide Ballardini (ex Sambenedettese), subentrato a torneo in corso al posto di Maran.

Per Mattia Destro è, al momento, il nono sigillo in campionato.

