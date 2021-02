“Siamo stufi di essere inconsiderati, presi in giro e maltrattati, siamo stufi di distruggere le nostre auto e di pagare delle tasse che non vengono reinvestite per i nostri interessi.”

VALLE CASTELLANA (TE) – I cittadini della zona di Pietralta Valle Castellana lamentano una scarsa manutenzione e attenzione per la strada provinciale sp 48 e 49 bis che collega Valle Castellana a Pietralata (la frazione più grande e popolata del comune), nella provincia di Teramo.

“Sono diversi anni che le condizioni sono disastrose, la strada non è più percorribile, nonostante ciò ogni giorno bambini e ragazzi e tutti noi adulti lavoratori, ci troviamo obbligati a percorrerla se vogliamo che i nostri figli ricevano un’istruzione e da vivere. Siamo stufi di essere inconsiderati, presi in giro e maltrattati, siamo stufi di distruggere le nostre auto e di pagare delle tasse che non vengono reinvestite per i nostri interessi.”

“Nella speranza di sollecitare un cambiamento, vogliamo rendere noto che la strada in questione è la strada provinciale 49b Valle Castellana -Pietralta e la sp 48 Pietralta. Una strada completamente abbandonata dove non si svolge neanche lo sgombero neve nonostante sia la via più breve per le emergenze.”

