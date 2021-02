MONSAMPOLO DEL TRONTO – “A causa di una positività accertata tra gli alunni e della conseguente messa “in quarantena” anche di una parte del personale docente, a partire da oggi giovedì 11 febbraio è stata disposta la sospensione delle lezioni in presenza e l’attivazione della didattica a distanza per tutti gli alunni della nostra Scuola Primaria”.

Così il sindaco di Monsampolo del Tronto, Massimo Narcisi, in una nota diffusa sui Social: “Al momento la sospensione è prevista fino al prossimo 22 febbraio compreso ma con la Asur e la Dirigenza Scolastica stiamo organizzando entro sabato uno screening per gli Insegnanti, così da poter riprendere, in caso di test negativo, le lezioni in presenza già dalla prossima settimana. Appena possibile, vi daremo nuove indicazioni”.

