CASTORANO – La Scuderia Ferrari Club Marche ricorda Enzo Ferrari. Nonostante la pandemia non è venuta mai meno la passione per la Rossa e la commemorazione per la nascita dell’ingegnere, avvenuta il 18 febbraio del 1898.

L’iniziativa del presidente Ivan Ameli Sfc Castorano ha coinvolto il presidente Floriano Paialunga SFC Montemarciano, il presidente Roberto Saguatti SFC Pesaro, il presidente Mauro Marchetti SFC Potenza Picena. I quattro hanno voluto onorare al meglio la loro devozione per il cavallino rampante, facendo recapitare proprio giovedì 18 febbraio, un omaggio floreale alla cappella dove il Drake riposa, nel cimitero di San Cataldo (MO).

Inoltre, nel pomeriggio i quattro presidenti del club marchigiano si sono collegati online coinvolgendo anche alcuni vecchi dipendenti della Ferrari per commemorare con ricordi e aneddoti la figura del Re del motorsport mondiale.

Si sono poi salutati con l’auspicio che, quando tutto tornerà alla normalità, si troveranno insieme per organizzare un grande evento Ferrari.

L’incontro online è stata anche l’occasione per elogiare il cambiamento che è in atto in Scuderia Ferrari Club con la nuova dirigenza in mano a Luca Colajanni, al quale vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte dei quattro presidenti dal DNA ferrarista.

