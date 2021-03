Stadio “Comunale” di Chiavari ore 14

Match valevole per la 27esima giornata del campionato di Serie B

Bianconeri penultimi con 22 punti sono attesi al riscatto, una vittoria sarebbe importantissima per rimanere a galla, i liguri guidati dall’ex tecnico bianconero Vivarini, occupano l’ultima posizione con 19 punti non possono fallire. Arbitra l’incontro il 36enne Marinelli della sezione di Tivoli.

V. ENTELLA (4-3-1-2): Russo; De Col, Chiosa, Pellizzer, Costa; Settembrini (60′ Dragomir), Paolucci (82′ Nizzetto), Brescianini (71′ Morosini); Schenetti; Brunori (60′ Mancosu), Capello. A disp.: Borra, Cleur, Bonini, De Luca, Poli, Cardoselli, Coppolaro, Pavic. All. Vivarini.

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Pinna (85′ Corbo), Brosco, Quaranta, D’Orazio; Caligara (66′ Danzi), Buchel, Eramo; Sabiri (76′ Mosti); Dionisi (85′ Simeri), Bajic (76′ Bidaoui). A disp.: Venditti, Sarr, Ghazoini, Stoian, Cangiano, Parigini, Kragl All. Sottil

ARBITRO: Marinelli di Tivoli

RETI:

AMMONITI: Buchel, D’Orazio, Pinna (A.), Pellizzer, Dragomir , Paolucci (E.)

ESPULSIONI: Buchel per doppia ammonizione e Kragl per proteste dalla panchina

NOTE:

CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

94′ termina il match

90′ assegnati 4 minuti di recupero

90′ Bidaoui si accentra e tira, Russo si allunga sul primo palo e devia in corner

81′ ancora Morosini pericoloso c0n un tiro che sfiora la traversa

75′ sfiora il gol Morosini con un bel tiro dal limite

74′ espulso Buchel per doppia ammonizione. Ascoli in dieci. Espulso ancheKragl per proteste in panchina

73′ Eramo dal limite prova una bella conclusione di poco alta sopra la traversa

72′ bella idea di Capello che si accentra e al limite dell’area cerca un tiro a giro nell’angolo alla sinistra di Leali, palla sul fondo

65′ Caligara si infortuna e chiede il cambio, si prepara Danzi

64′ cross rasoterra di Bajic in area, Dionisi non arriva in tempo

63′ bel cross di Pinna dalla destra, stacca bene Caligara e sfiora la traversa.

56′ Dionisi entra in area, tiro deviato in corner. Sabiri sulla bandierina, palla al centro impatta Quaranta di testa palla respinta

48′ Ascoli pericoloso con Eramo in area piccola che cerca di mettere in mezzo con un colpo al volo ma avrebbe potuto direttamente cercare la porta

46′ punizione per l?entella sulla destra dai 25 metri, Paolucci la mette al centro di testa ci prova Pellizzer pallone debole para Leali

PRIMO TEMPO

45′ termina la prima frazione

43′ vicino al gol l’Entella con Settembrini che a due passi dalla porta impatta male, para Leali

41′ Dionisi serve Brosco in area che di testa colpisce troppo piano per impensierire Russo

40′ punizione per l’Ascoli, batte Sabiri dai 30 metri, pallone decisamente fuori misura termina in curva

38′ Bajic si divora un gol a pochi passi dalla porta, arrivando a colpire in maniera scordinata sul cross di Eramo proveniente dalla destra

34′ ancora DIonisi stavolta a destra si rende pericoloso con un dribbling entra in area e tira potente verso la porta, palla fuori misura

30′ ancora Schenetti entra in area e tenta la conclusione, stavolta il tiro è debole e indebolito anche dalla deviazione di D’Orazio è facile preda per Leali

26′ conclusione di Dionisi dalla distanza, dopo un bel dribbling secco pallone altissimo sopra la traversa

24′ Leali salva il Pocchio, Schenetti supera Pinna in area ocn una finta di corpo, tiro sul primo palo a mezz’altezza deviato in corner dal portiere

22′ sfiora il gol l’Ascoli, cross di Saviri dalla destra, stop in area di Dionisi e tiro che viene chiuso da due difensori e deviato in corner

17′ Schenetti ne supera due sul limite sinistro dell’area, tiro forte ma non preciso che termina sul fondo

12′ Occssione Ascoli. bello scambio in avanti del Picchio al tiro arriva Sabiri che strozza troppo il suo rasoterra che termina sul fondo

10′ Ancora Dionisi avanza sulla sinistra, dribbling e cross al centro, palla troppo alta termina sul fondo

9′ DIonisi serve Bajic in area, tiro dell’attaccante potente e pericoloso deviato in corner

3′ corner per l’Entella,Chiosa la mette in mezzo, para Leali

0′ inizio del match

