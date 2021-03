OFFIDA – “Sono tutti negativi i tamponi molecolari effettuati oggi sui ragazzi della nostra scuola”. È l’annuncio del Sindaco di Offida, Luigi Massa, a seguito del risultato positivo di un tampone effettuato da un ragazzo della scuola media del paese.

“Un’ottima notizia che testimonia anche il livello di sicurezza e l’attenzione nel rispetto dei protocolli che viene messo in campo in ambito scolastico, nel servizio di trasporto e anche dai bimbi/ragazzi.

Le persone positive ad Offida sono 7, di cui due assistite in ambito ospedaliero” informa il primo cittadino.

“Rispetto al quadro complessivo continuiamo ad avere numeri veramente bassi e ciò è merito dell’impegno di tutti. Sappiamo però che la situazione è assolutamente seria e pertanto è assolutamente necessario continuare a prestare la massima attenzione anche, e soprattutto, in ambiti extracomunali. Non molliamo!”

