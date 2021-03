I dati su Ascoli Piceno elaborati dall’informatico Simone Vellei e quelli ufficiali della Regione Marche.

Articolo di Cristina Sassanelli

ASCOLI PICENO – Ci serviamo dell’elaborazione grafica sviluppata da Simone Vellei, ex studente del Liceo Scientifico Rosetti di San Benedetto e informatico attualmente Cloud Project Manager presso Inim, in merito all’andamento dei positivi da Covid-19 ad Ascoli, al numero delle persone in quarantena e all’andamento stimato dell’indice Rt 1 sempre nella provincia.

Oltre al grafico di Vellei, anche i dati diffusi dalla Regione Marche dimostrano che l’andamento dell’epidemia sembra stia raggiungendo il suo picco, dopo che la curva dei positivi era scesa nei primi di marzo. Si tratta comunque di una tendenza che evidenzia un’andatura che sta raggiungendo ritmi di diffusione sempre più rapidi.

Stando ai dati della Regione Marche: 204 sono le persone positive al 16 marzo e 205 gli individui in quarantena dal 15 marzo.

Nell’elenco seguente, a partire dal 15 marzo, i dati al 10 marzo, 6 marzo, 2 marzo, 28, 25 e al 23 febbraio.

Ascoli Piceno 204, 172, 157, 133, 134, 141, 146.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.