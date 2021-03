ASCOLI PICENO – Fino al mese di luglio, Croce Rossa e Iom Ascoli Piceno OdV sono parte attiva di un progetto rivolto alle comunità delle aree terremotate denominato “Assistenza domiciliare ai malati oncologici al tempo del terremoto, sostegno alle famiglie e supporto agli anziani”.

Il progetto è stato reso possibile dall’Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di rilevanza regionale a sostegno dello svolgimento di attività di interesse generale promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale in attuazione Accordo Stato-Regione Marche 2018.

“Da sempre al servizio della comunità, la Cri di Ascoli Piceno in partenariato con lo Iom Ascoli Piceno – ha detto la Presidente Cristiana Biancucci – hanno risposto accogliendo questa opportunità per integrare di ulteriori servizi di assistenza le operazioni portate avanti nei confronti dei fragili in particolare nelle aree terremotate attraverso l’attuazione di attività di prevenzione e socializzazione su iniziative ricreative-culturali, attività di svago, e un programma di supporto e sostegno psicosociale”.

Tutte le attività verranno condivise e adattate alla realtà attuale vista la distanza temporale dall’evento sisma, la pandemia in corso ed i nuovi adattamenti virtuali.

La Cri Ascoli svolgerà attività di comunicazione rivolta alla zona montana per far conoscere i servizi che l’Associazione Iom mette gratuitamente a disposizione dei malati oncologici e delle loro famiglie. Gli incontri e le iniziative saranno rimodulati nel corso del progetto se verranno individuati altri bisogni comunicati direttamente dagli interessati.

Il progetto è rivolto a tutta la provincia di Ascoli Piceno e all’Unione Montana dei Sibillini.

Concretamente, il progetto “Assistenza domiciliare ai malati oncologici al tempo del terremoto, sostegno alle famiglie e supporto agli anziani” vedrà lo Iom Ascoli Piceno (reperibile allo 333 1252563 e al link iom.ap@sanita.marche.it ) impegnato per assicurare al malato oncologico, pur nei limiti posti dalla malattia, la migliore possibile qualità della vita e il rispetto della sua dignità.

“ Vogliamo inoltre- dichiara la Presidente dell’Associazione Ludovica Teodori– apportare un concreto aiuto anche agli anziani soli residenti nei Comuni di Ascoli afferenti al’Unione Montana dei Sibillini mettendo a disposizione la figura dell’ assistente familiare e dell’ educatore. Con questa iniziativa si intende supportare la gestione della quotidianità curando particolarmente l’aspetto qualitativo oltre che quantitativo, per tentare di arginare il senso di spaesamento ed isolamento acuito da questo perdurante stato emergenziale” .

La Cri Ascoli Piceno sarà parte attiva in iniziative di prevenzione e socializzazione di natura ricreative-culturali, attività di svago, e un programma di supporto e sostegno psicosociale. Coloro che sono interessati possono ricevere informazioni allo 0736336352 e cliccando ascolipiceno@cri.it .

Per il Supporto Psicologico Telefonico della Cri le coordinate telefoniche 334 6669244 nei giorni martedì dalle 15 alle 20 e venerdì dalle 15 alle 20.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.