ASCOLI PICENO – Nella giornata di oggi, 30 aprile, la cabina di coordinamento del sisma ha dato l’intesa unanime all’adozione dell’ordinanza speciale per le scuole di Ascoli.

“Si tratta di un risultato straordinario per il quale mi sono speso senza risparmio – ha commentato l’assessore alla ricostruzione Castelli – e che é stato reso possibile dalla grande collaborazione che si è sviluppata tra la struttura commissariale, l’Ufficio speciale per la ricostruzione e il comune di Ascoli. Ho lavorato fianco a fianco con il sindaco Fioravanti che ha sempre seguito la redazione del provvedimento giunto alla definizione. Con l’ordinanza vengono assegnate al capoluogo piceno risorse aggiuntive per più di 8 mleuro e riconosciute procedure speciali sia per l’affidamento dei lavori che per l’ottenimento dei pareri necessari alla ricostruzione o all’adeguamento degli 11 plessi scolastici interessati dall’ordinanza. Più risorse per un complesso di interventi senza precedenti (complessivamente l’ammontare dei lavori supera i 36 milioni di euro) ma soprattutto meno burocrazia e maggiore snellimento delle procedure. Con l’ordinanza infine si risolve il problema molto rilevante delle risorse necessarie per affittare gli spazi scolastici dove saranno destinati, per il tempo necessario allo svolgimento dei lavori, le centinaia di studenti ascolani iscritti nelle istituzioni scolastiche interessate dalla ricostruzione. I ribassi delle diverse gare potranno essere utilizzati, fino alla concorrenza del 10% dell’ammontare complessivo del quadro finanziario per gli affitti. Un somma ragguardevole per garantire che presto i nostri studenti possano fruire di scuole sicure e spaziose”.

Analoga soddisfazione ha espresso il Sindaco di Ascoli secondo cui: “Con grande piacere comunico che il commissario straordinario alla ricostruzione Giovanni Legnini, dando seguito a specifica richiesta del sottoscritto e dell’Amministrazione Comunale, ha firmato questa mattina la cosiddetta Ordinanza Ascoli, un’ordinanza speciale per gli interventi di ricostruzione delle scuole del Comune di Ascoli Piceno. Come Sindaco, a nome di tutta la comunità ascolana, mi sono infatti fatto promotore insieme all’assessore regionale alla ricostruzione Guido Castelli presso il commissario Legnini di una specifica ordinanza che permettesse di accelerare e semplificare gli interventi di adeguamento e ricostruzione degli edifici scolastici danneggiati dal sisma. Al commissario abbiamo chiesto misure sartoriali per gli istituti del nostro territorio e attraverso questa ordinanza, per la quale ringrazio il commissario Legnini e tutto il suo ufficio, viene individuato come urgente e di particolare criticità il complesso degli interventi di adeguamento e ricostruzione dei nostri edifici scolastici”.

“L’ordinanza parte dal cronoprogramma dei lavori redatto dal Comune di Ascoli Piceno, grazie all’impegno del dirigente del settore sisma Ugo Galanti, dell’ingegner Loris Pierbattista e di tutti i tecnici del comune: un cronoprogramma preso come modello da esportare anche in altri Comuni delle limitrofe aree colpite dal sisma, con l’ordinanza che consentirà un’accelerazione e semplificazione delle procedure necessarie per i vari interventi – aggiunge Fioravanti – Ricordo che, nel nostro Comune, sette scuole richiedono lavori di adeguamento sismico: l’Isc Don Giussani di Monticelli, la scuola primaria Don Giussani, il polo scolastico Cantalamessa, il polo scolastico Ceci, la scuola Cagnucci, l’infanzia e primaria Tofare e la palestra della scuola materna San Filippo; la scuola materna ed elementare Malaspina e la scuola primaria di Poggio di Bretta richiedono invece lavori di miglioramento sismico, mentre il polo Massimo D’Azeglio e la scuola Don Bosco-San Filippo dovranno essere demolite e ricostruite.

“Per la realizzazione di tali interventi, nell’ordinanza sono state inserite specifiche deroghe alla normativa vigente, volte a velocizzare i farraginosi e lunghi iter burocratici altrimenti necessari per i lavori. L’ordinanza individua il Comune di Ascoli Piceno quale soggetto attuatore degli interventi in questione, ma vi sarà una struttura di monitoraggio e supporto al complesso degli interventi, coordinata dal subcommissario Ingegner Gianluca Loffredo e composta da professionalità qualificate che potranno fornire il loro aiuto – conclude il primo cittadino ascolano – Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l’attività amministrativa, l’ordinanza prevede anche l’istituzione della Conferenza di servizi speciali. Per la nostra città è sicuramente una bella notizia: da parte nostra, continueremo a lavorare spediti come fatto finora, di concerto con tutta la Regione Marche a partire dall’assessore con delega alla ricostruzione Guido Castelli. Il nostro obiettivo prioritario resta e resterà sempre quello di garantire massima sicurezza a studenti, famiglie, docenti, personale Ata e tutti coloro che frequentano gli istituti scolastici cittadini”.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.