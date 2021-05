L’invito ai cittadini è quello di unirsi per fare del bene all’ambiente

ASCOLI PICENO – L’associazione Questione Natura di Ascoli prosegue nella sua opera di pulizia delle strade del Piceno dai rifiuti.

Di seguito una nota stampa dell’organizzazione, con il resoconto di una mattinata dedicata alla raccolta di mascherine, carta e plastica ad Ascoli.

“Siamo tornati a fare un giro insieme ai nostri amici della provincia, molti dei quali frequentano il Mazzocchi. Abbiamo perlustrato Ascoli alla ricerca delle mascherine, della plastica e della carta disperse in giro. Noi eravamo parecchi questa volta, e nel giro di una mattina il territorio ascolano è tornato a brillare, libero dalle 135 mascherine che abbiamo trovato gettate nella natura, e dalle numerosissime plastiche presenti per la strada. Tra ragazzi ci siamo divertiti, abbiamo imparato tante cose nuove e soprattutto abbiamo restituito la natura agli animali, e a chi vuole rispettarla insieme! Unitevi a noi per fare del bene, l’unica priorità di Questione Natura”.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.