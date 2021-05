ASCOLI PICENO – “Il campo Squarcia aperto tutto l’anno, non solo per la nostra Quintana ma anche per altre attività equestri e sportive”.

È l’annuncio del sindaco di Ascoli Marco Fioravanti, il quale spiega: “Un progetto che abbiamo sempre voluto e che adesso muove i suoi primi passi: mercoledì 19 e giovedì 20 maggio infatti, al Campo dei Giochi si terrà il primo stage dedicato a “Eventi Storici e di Tradizione”.

“Si tratta solo della prima iniziativa extra-quintanara che organizzeremo allo Squarcia – continua il primo cittadino – Questa resterà la casa della nostra rievocazione storica, ma grazie alla collaborazione con il presidente del cda Massimo Massetti siamo pronti a ospitare tante altre manifestazioni sportive nel nostro territorio”.

