ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 4 giugno, dalla Questura di Ascoli Piceno.

Anche con la pandemia in corso e gli studenti in Dad, l’attività di prossimità della Polizia di Stato non si è mai interrotta. Infatti in maniera costante, grazie alla collaborazione degli insegnanti i quali hanno compreso il momento particolare che stavano attraversando gli studenti, l’attività nelle scuole della provincia di Ascoli Piceno della Polizia di Stato è proseguita utilizzando il sistema della video conferenza.

In questo contesto numerose sono state le scuole che hanno dato l’adesione alla quarta dizione del Concorso “PretenDIAMO Legalità”, un progetto che si è posto l’obiettivo di promuovere la legalità, attraverso i temi del rispetto delle regole, del corretto utilizzo della rete internet e dei valori della Costituzione che, insieme all’amicizia, alla liberta e alla solidarietà, rappresentano le basi per la crescita dei cittadini di domani e per la costruzione di una società responsabile.

La peculiarità degli elaborati presentati dagli studenti e dai lavori di gruppo delle classi, preceduti da incontri con le donne e gli uomini della Polizia di Stato coinvolti nel progetto, ha dimostrato che gli obiettivi del concorso sopra elencati, non sono parole vuote, ma piene di impegno e presa di coscienza da parte dei ragazzi.

Nella giornata odierna il Questore della Provincia di Ascoli Piceno, Alessio Cesareo, ha premiato, nelle rispettive sedi scolastiche, gli studenti e le classi risultati vincitori della selezione a livello provinciale come di seguito indicato:

La classe 5^ della Scuola Primaria di Marino del Tronto seguita dalle insegnanti Giuseppina Caponecchia, Sara Sestili, Daniela Marinelli e Anna Maria Gabrielli;

la classe III^ A della Scuola Secondaria di Primo Grado di Appignano del Tronto con la Professoressa Gaetano Assuntina;

Gli studenti del Liceo Artistico “Licini” di Ascoli Piceno

Gabrielli Bartolomeo;

Di Giacomi Gaia;

De Berardinis Francesca;

seguiti dalle Professoresse Caty Gaspari e Valeria Mutschlechner.

Le Classi e gli studenti sono stati premiati con un assegno di 100 euro da utilizzare per l’attività didattica.

Nel corso degli incontri, numerose sono state le domande su come la Polizia di Stato svolge la propria attività e assicura i compiti demandategli.

