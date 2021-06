In azione Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale e Soccorso Alpino e Speologico

AGGIORNAMENTO ORE 20.50

“Un 17enne è morto ad Ascoli Piceno mentre faceva il bagno insieme ad alcuni amici nel torrente Castellano all’altezza di Porta Cartara ad Ascoli Piceno. Il giovane, di origina tunisina, ospite di una comunità dell’Ascolano, si era tuffato da una piccola cascata, forse non rendendosi conto che nel punto di immersione l’altezza dell’acqua lo sovrastava”.

Così l’Ansa Marche in serata.

Dopo ore di ricerche i soccorritori hanno trovato il corpo senza vita del ragazzo.

ASCOLI PICENO – Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio del 4 giugno.

Ad Ascoli si cerca un ragazzo scomparso vicino al fiume Castellano. Ad allertare i soccorsi alcuni amici della persona che potrebbe essersi tuffata in acqua per poi non riemergere.

In azione Forze dell’Ordine, 118, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale e Soccorso Alpino e Speologico.

Sul luogo anche sommozzatori provenienti da Ancona per scandagliare il Castellano.

Seguiranno aggiornamenti

