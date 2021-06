ASCOLI PICENO – Di seguito una nota dell’Ascoli Calcio, diffusa il 5 giugno.

Italia Under 20: Cangiano decide la sfida con la Nazionale di Mister Mancini.

C’è tanto Ascoli nell’amichevole disputata stamane a Coverciano dalla Nazionale italiana Under 20 con la selezione maggiore di Mister Mancini. Sono stati i baby azzurri del Tecnico Federale Bollini ad aggiudicarsi il mini match (durata 40’), grazie alla rete messa a segno al 10’ del primo tempo da Gianmarco Cangiano, impiegato dal 1’ nel tridente d’attacco insieme ad Esposito e Raspadori. Anche l’altro bianconero Fabrizio Caligara è sceso in campo nei primi 20’ della sfida. Il prossimo match amichevole dell’Under 20 è in programma a Serravalle domani alle ore 18.

Queste le formazioni scese in campo nel primo e secondo tempo della sfida di stamane.

ITALIA PT (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Emerson; Pellegrini, Cristante, Pessina; Bernardeschi, Belotti, Chiesa. All: Mancini

ITALIA ST (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, Toloi, Acerbi, Bastoni; Pessina, Cristante, Pellegrini; Raspadori, Belotti, Bernardeschi. All: Mancini

ITALIA U.20 PT (4-3-3): Sirigu; Bouah, Toloi, Dalle Mura, Udogie: Da Riva, Portanova, Caligara; Cangiano, Esposito, Raspadori. All: Bollini

ITALIA U.20 ST (4-3-3): Meret; Papetti, Okoli, Carboni, Emerson; Ranocchia, Brescianini, Tongya; Chiesa, Riccardi, Salcedo. All: Bollini

