ASCOLI PICENO – Ultimo atto del Mercatino Antiquario di Ascoli Piceno prima della pausa estiva. Sabato 19 e domenica 20 giugno il centro storico di Ascoli sarà di nuovo animato dai banchi del mercatino che accenderanno la curiosità del pubblico con mille chicche di antiquariato, collezionismo, vintage e molto altro ancora.

Il mercatino torna ad offrire l’intera e vasta gamma dei suoi prodotti: oltre a Piazza Arringo, la passeggiata si allargherà come sempre in via del Trivio e Chiostro di S. Francesco dove, oltre ai banchi dei rigattieri, è ricca la presenza di artigiani con i loro lavori creativi unici.

E per gli amanti del cibo un giro è d’obbligo in Piazza Roma, dove è possibile trovare prodotti enogastronomici locali e non: spezie, vino, salumi, confetture, miele, tutti rigorosamente di alta qualità.

Per questa edizione il mercatino non si svolgerà in piazza del Popolo per la coincidenza con il super concerto di Dardust che inizierà alle 21 di sabato. Così tanti espositori appassionati di musica, una volta chiuso il proprio stand alle 20, andranno anche loro a vivere questa serata magica nel salotto cittadino.

Novità di questa edizione è la compagnia di un giovane talento ascolano, il cantante Mattia Franco, che si esibirà sabato e domenica pomeriggio al chiostro di San Francesco. Mattia è un appassionato di musica pop e soul ed ha partecipato nel 2019 alle selezioni di Area Sanremo giovani arrivando alla finale.

Diventato ormai un appuntamento fisso delle domeniche del mercatino, riprende anche Ti Racconto Ascoli. Una esperta guida dell’Associazione Marche V Regio condurrà i visitatori alla scoperta della città con una passeggiata nell’Ascoli Medievale tra ponti, porte e fonti dal fascino unico e dalla storia antica. E’ possibile scegliere la fascia oraria preferita tra il mattino e il pomeriggio: partenza ore 10.00 per il mattino e ore 17 per il pomeriggio davanti alle mura di Porta Romana. Prenotazione obbligatoria e contributo di partecipazione € 15. Per info e prenotazioni 347 6590764 – 328 3247179 – scopriascoli@gmail.com

Questo non è comunque un addio ma un arrivederci a presto, perché per la prima volta quest’anno ci sarà una versione estiva del Mercatino. Infatti da lunedì 28 giugno per tutti i lunedì estivi fino a settembre, si svolgerà il Mercatino Curiosando del cuore della città, in una versione piccola ma carina con banchi di vintage, collezionismo e artigianato artistico. Il chiostro di San Francesco, piazza Roma e via del Trivio si animeranno tutti i lunedì sera, con orario dalle 17 alle 24.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.