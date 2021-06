COLLI DEL TRONTO – Ancora un sinistro nel Piceno il 20 giugno.

Incidente a Colli del Tronto nei pressi del cimitero. Uno scooter è finito fuori strada per cause in fase di accertamento da parte dei Carabinieri ed è finito contro un palo o un albero.

Ferito un ragazzo, due ambulanze sul posto con il 118 a prestare le prime cure mediche.

È arrivata pure l’eliambulanza per un possibile trasferimento al Torrette di Ancona.

