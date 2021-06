CASTORANO – Un city brand, video, foto e racconti promozionali e nuovi canali social. Castorano investe sulla promozione turistica valorizzando tutte le proprie peculiarità.

“Il nostro è un piccolo comune – commenta il Sindaco Graziano Fanesi – che vanta di un paesaggio incontaminato, un borgo storico e diverse aziende che, nonostante siano nate al massimo 20 anni fa, sono da subito diventate delle eccellenze.

L’Assessore Marco Canali e la Consigliera Daniela Vittori hanno definito il progetto un nuovo punto di partenza per fare sì che Castorano venga sempre più conosciuto dal turista nazionale e internazionale. “Abbiamo cercato di valorizzare tutto ciò che abbiamo – continua la Vittori – a partire dalla nostra storia. I piccoli borghi sono molto amati dai turisti, e Castorano ha molto da offrire”.

“I protagonisti di questa nuova comunicazione di Castorano – sottolinea Canali – sono i proprietari delle cantine,che ci inorgogliscono per i numerosi premi ottenuti , e i racconti delle aziende agricole, divenute a loro volta delle eccellenze”.

Il progetto di promozione turistica del Comune di Castorano è stato curato da Marco Cicconi della Picenum Tour, che si è occupato personalmente delle foto e della creazione dei contenuti sotto forma di racconti. Il video, realizzazione e montaggio, è stato affidato alla maestria di Enrico Bevere, mentre per il logo del City brand è stato coinvolto Fabio Marcelli della Vertigo Graphica.

I nuovi canali social Facebook e Instagram, entrambi chiamati “Castorano Tourism”, sono gestiti da Adelina Ciccanti.

“Abbiamo girato un video – commenta Cicconi – in cui il filo conduttore è una castellana, interpretata da Martina Pepe, che gira per tutto Castorano, mostrando borgo, campagna e cantine. Poi sono stati girati sei video, uno a cantina, ed è stato realizzato un racconto per ogni azienda agricola: la storia di chi ha voluto investire sul territorio. Con Bevere abbiamo passato diverse giornate per le riprese nelle cantine e abbiamo trovato professionalità, passione per il proprio lavoro e, vorrei sottolinearlo, una grande componente umana”.

Il video di promozione turistica è visibile dalle 20.30 del 23 giugno sui seguenti nuovi canali social:

Facebook https://www.facebook.com/CastoranoTourism

Instagram https://instagram.com/castoranotourism?utm_medium=copy_link

