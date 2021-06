Anche quest’anno i familiari hanno voluto organizzare una serata di sport e beneficenza, amici, parenti e colleghi tutti insieme per ricordare Giuseppina

ASCOLI PICENO – Nella serata del 5 luglio dalle ore 20, si svolgerà il 5° Memorial di beneficenza in ricordo dell’avvocatessa Giuseppina Liala Ponzo.

Dopo lo stop dello scorso anno per via del covid-19, i familiari hanno voluto organizzare anche quest’anno un torneo, stavolta di calcio a 5 mista, per ricordare tutti insieme Giusy.

I familiari hanno voluto organizzare una serata di sport e beneficenza, in campo la formazione “Giusy & Friends”, amici, parenti e colleghi tutti insieme scenderanno in campo opposti, presente anche una rappresentanza dei Giornalisti di Ascoli Piceno.

Ad ospitare l’iniziativa il Palazzetto dello Sport, PalaGalosi di Monterocco, per la benedizione anche Don Paolo Simonetti. In concomitanza verranno raccolte delle offerte per lo Iom, Istituto Oncologico Marchigiano, che ha partecipato all’evento. Al termine un momento conviviale.

I familiari e la figlia Chiara Poli, nostra giornalista: “Ogni anno vedere tanta partecipazione ci fa solo che piacere, tanti amici e parenti in campo, quasi tutti conoscevano Giuseppina e ci fa piacere che molti vogliano ricordare insieme a noi attraverso questi momenti di sport la grande donna che era, tramandando i valori della condivisione, convivialità, socialità sportività e della correttezza, doti che le sono sempre appartenute.”

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.