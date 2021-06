Attualmente siti in via Marche, verranno trasferiti al secondo piano del palazzo ex “Hotel Marche” in viale Kennedy

ASCOLI PICENO – L’Amministrazione Provinciale di Ascoli informa che, da lunedì 5 luglio, il settore IV “Pianificazione Territoriale Coordinamento Assetto del Territorio Protezione Bellezze Naturali” cambierà sede. Gli uffici, attualmente siti in via Marche, verranno trasferiti al secondo piano del palazzo ex “Hotel Marche” in viale Kennedy.

In considerazione che le operazioni di trasloco, approntamento linee telefoniche e collegamenti internet richiederanno relativi tempi tecnici, in tale periodo, gli uffici risulteranno con operativa ridotta. Nello scusarsi per eventuali disagi e difficoltà, tutto il personale del Settore sarà impegnato a assicurare al meglio le attività d’istituto verso utenti, Comuni e territorio.

Il trasferimento, insieme ad altre programmate allocazioni di uffici e servizi provinciali, consentirà di mettere a disposizione del nuovo Corso di Laurea triennale in “Sistemi Agricoli Innovativi (Sai)” che verrà attivato nella città di Ascoli Piceno, spazi funzionali alle attività didattiche e di laboratorio.

Tutto ciò si inquadra in una prospettiva sinergica, a vantaggio della collettività e dello sviluppo locale che ha visto incontri tra l’Amministrazione Provinciale, il Comune di Ascoli Piceno, il Consorzio Universitario Piceno, l’Università Politecnica delle Marche e l’Istituto d’Istruzione Superiore “C. Ulpiani” per avviare una collaborazione destinata all’apertura di nuovi corsi di laurea di elevato valore scientifico e didattico e ampliare l’offerta formativa nel territorio piceno.

