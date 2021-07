MONTEMONACO – Carabinieri in azione nei giorni scorsi nella zona montana del Piceno.

A Montemonaco i militari della locale Stazione hanno rintracciato e tratto in arresto un 35enne di origini romene, colpito da un mandato di arresto europeo, emesso dalle autorità romene per una condanna a 1 anno e quattro mesi di reclusione per reati contro il patrimonio commessi nel 2015 in Romania.

L’uomo, dopo l’identificazione e le formalità di rito, è stato accompagnato al carcere di Marino del Tronto, a disposizione della Magistratura.

