CASTEL DI LAMA -“Quando un sindaco afferma ‘oggi vi svelo in anteprima il progetto del biodigestore’ inizia subito con una enorme bugia perché quel progetto è in corso di autorizzazione da circa un anno. Le bugie però non si fermano qui”.

Così si apre la nota del sindaco di Castel di Lama, Mauro Bochicchio, in merito al nuovo BioDigestore di Relluce e al progetto presentato dal primo cittadino di Ascoli, Marco Fioravanti: “Devo infatti purtroppo constatare che tutto quello che viene raccontano sui giornali non è presente nel progetto che lo stesso Fioravanti ha approvato in consiglio comunale. Prova ne è il fatto che il 20 luglio la provincia ha chiesto ad Ascoli servizi di integrare il progetto inserendo tra l’altro i famosi rendering che nel progetto depositato non esistevano. I rendering infatti rappresentano graficamente quell’insieme di opere compensative che gli amministratori ascolani si sono ben guardati dall’inserire nel progetto consegnato alla provincia ma che poi stranamente li mostrano alla città per far credere quello che non è”.

Il primo cittadino lamense prosegue: “Spiace constatare che un tema serio come quello della gestione dei rifiuti venga trattata dal comune capoluogo con degli spot tipo Tik Tok. Per questo invito il sindaco ad affrontare il tema con la dovuta serietà riconvocando il consiglio comunale e riapprovando il nuovo progetto con tutte le integrazioni che ha illustrato sui giornali ma che nei documenti consegnati in provincia non esistono. Strano che Gianni Silvestri che ha seguito il progetto dall’inizio non se ne sia accorto”. Quello dei rifiuti diventa così un tema molto caldo nel Piceno come abbiamo riportato negli articoli precedenti.

