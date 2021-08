OFFIDA – Piazza del Popolo incantata dalla voce di Annalisa. Venerdì 13 agosto la cantante di “Amici 10” si è esibita davanti al pubblico che, sebbene seduto, si è mostrato decisamente entusiasta delle esibizioni.

Ad aprire l’evento i saluti del presentatore Luca Sestili e del sindaco Luigi Massa, che ha chiesto un applauso per Gino Strada.

Poi subito l’ingresso di Annalisa pieno di energia, tra gli applausi e lo scalpore del pubblico, sulle note di “Nuda”, canzone da cui prende il titolo il suo ultimo album.

Il concerto è stato un continuo alternarsi di brani vecchi e nuovi, che hanno coinvolto gli spettatori a tal punto che la cantante ha scherzato: “Riuscire a ballare da seduti è un’impresa, ma voi non siete niente male!”

Tra i pezzi più coinvolgenti certamente il tormentone dell’estate “Movimento Lento”, “Una finestra tra le stelle”, cantata insieme al pubblico tra applausi e urla di entusiasmo, e “Bye Bye”.

“È un posto meraviglioso Offida – ha detto Annalisa tra un brano e l’altro – Non vedo l’ora di farmi un giro domani! Grazie a voi, finalmente siamo ripartiti e io sono al settimo cielo!”

Dopo altre canzoni più recenti, come “Tsunami” e “House Party”, un altro tuffo nel passato con “Il mondo prima di te”, seguito da un applauso lunghissimo e cori dalle prime file.

Sul finale è arrivato l’attesissimo momento del brano sanremese “Dieci”, con l’uscita di scena della cantante.

Richiamata dal pubblico a suon di “Fuori, fuori, fuori” ha infine eseguito la versione acustica di “Succede tutto per una ragione” e, per il gran finale, tutti in piedi a ritmo di “Nuda”.

E la serata si conclude così come era cominciata, tra la soddisfazione e l’entusiasmo degli spettatori.

