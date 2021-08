SPIELBERG (AUSTRIA) – Sul Red Bull Ring in Austria è andato in scena il Motorrad Grand Prix von Österreich 2021, gara di Moto3 in cui Romano Fenati ha tagliato il traguardo in quinta posizione, a + 0.394 dal primo, Sergio Garcia

Il pilota ascolano in forza al Max Racing Team, partito dalla pole, anche in questa gara ha ottenuto l’holeshot. Tra i più bei sorpassi quello effettuato all’esterno da Fenati al decimo giro alla penultima curva, con il quale ha superato ben due piloti. Il ritmo di gara è stato piuttosto sostenuto fin dall’inizio e tra il gruppetto di testa, costituito da Fenati ed altri cinque piloti, ed il resto dello schieramento si è fin da subito creato un gap.

Fenati è rimasto nelle posizioni di testa per tutti i 23 giri, comandando la gara in diversi frangenti. Negli ultimi giri, quando lo pneumatico si è consumato, il pilota ha accusato un peggior feeling nella fase di frenata e questo non gli ha permesso di battagliare per il podio. In Campionato Fenati consolida la sua terza posizione, con 107 punti guadagnati.

