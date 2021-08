ASCOLI PICENO – Tantissimi spettatori hanno assistito alle avvincenti sfide per le Olimpiadi dell’Oliva, all’interno del villaggio di Ascoliva Festival ieri, 20 agosto, in piazza Arringo. Alla fine sono stati due giovanissimi, Flavio e Cristian (che ha bissato il successo del 2019) ad aggiudicarsi le due sfide: la prima consisteva nel mangiare dieci olive ascolane Dop nel minor tempo possibile e senza utilizzare le mani, mentre la seconda prevedeva di riuscire a mangiare il maggior numero di olive in un minuto. Un pomeriggio di grande festa tra il tifo e gli applausi del numeroso pubblico presente.