ASCOLI PICENO – Le opposizioni vanno all’attacco dell’amministrazione comunale con tre interrogazioni sui contributi erogati dal municipio ascolano. Questo il testo del comunicato:

“I gruppi consiliari di opposizione di Ascolto & Partecipazione, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Prospettiva Ascoli hanno presentato due interrogazioni che prendono in esame alcune recenti delibere della Giunta Comunale in relazione ai contributi erogati in occasione della Notte Bianca 2021 e di Ascoliva 2021. Sono stati richiesti chiarimenti sulle procedure adottate, sulla disapplicazione del regolamento comunale in materia di contributi alle associazioni e sull’inserimento degli importi stanziati nei documenti di programmazione pubblicati”.

“È stata altresì presentata una terza interrogazione su un’altra delibera della Giunta Comunale sul compenso riconosciuto alla tik toker Melissa Massetti per alcuni spot promozionali in relazione al rispetto delle regole e delle procedure previste dalla Convenzione con la Regione Marche per la gestione delle risorse della Strategia Urbana ITI ‘From Past To Smart” e dal Codice degli Appalti’.

