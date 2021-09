Non più al Palazzetto dello Sport

ASCOLI PICENO – Di seguito una nota dell’Area Vasta 5, giunta in redazione il 2 settembre.

L’Area Vasta 5 informa che dal 6 settembre il Punto Vaccinale di Popolazione di Ascoli Piceno (sito ora presso Via Iris-Palazzetto dello Sport) sarà trasferito in via Abruzzo, presso la Casa della Gioventù.

Pertanto tutti i cittadini che intendono effettuare la prima o la seconda dose di vaccinazione anti Sars- CoV-2, dal 6 settembre, dovranno recarsi alla Casa della Gioventù.

Il Punto sarà attivo dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 20.

