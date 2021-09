FOLIGNANO – Di seguito un comunicato stampa, giunto in redazione il 15 settembre, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno.

I pompieri sono intervenuti per un incidente stradale in località Case di Coccia nel Comune di Folignano sulla Sp 81. Per cause in fase di accertamento l’autista dell’autoveicolo perdeva il controllo del mezzo rovesciandosi su un lato al centro della carreggiata rimanendo incastrato tra le lamiere.

La squadra di Ascoli Piceno intervenuta con un’autobotte, in collaborazione con i sanitari del 118, ha provveduto ad estrarre il conducente con tecniche specifiche e con non poche difficoltà visto la posizione del mezzo. Inoltre sussisteva il pericolo di incendio dell’auto a causa della fuoriuscita di carburante sulle parti calde del motore.

L’ intervento è proseguito con la totale messa in sicurezza dell’auto e dell’area interessata dall’incidente. Sul posto anche i carabinieri di zona,

