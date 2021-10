ASCOLI PICENO – Le sorprese musicali non mancano mai quando in giro c’è la crew dei Distretto 13: l’autunno porta con sé già tre concerti per la band ascolana che dopo aver inaugurato la stagione musicale della Birreria Edelweiss di San Benedetto del Tronto questa sera sarà in scena sul palco dell’Oktoberfest organizzata dal Residence Cafè di Villa Marchesa di Sant’Egidio alla Vibrata e domani pomeriggio alla Festa del Vino di Venarotta.

“E’ stato davvero un grande onore oltre che un vero piacere aprire la stagione musicale della nuova gestione della Birreria Edelweiss” racconta Massimo Lori “Una importante dimostrazione di stima ed una grande responsabilità che abbiamo affrontato con la grinta e l’energia che contraddistingue ogni concerto dei Distretto 13”. Questa sera il Distretto 13 rock party varcherà il confine abruzzese e approderà all’Oktoberfest organizzata dal Residence Cafè di Villa Marchesa di Sant’Egidio alla Vibrata in collaborazione con l’Associazione Progetto Futuro Insieme e la pizzeria New Planet. “Sarà una vera Oktoberfest in pieno stile bavarese” anticipa il bassista Tony Ciarrocchi “Caratterizzata dai piatti tipici, da ottima birra artigianale e da tanta musica dal vivo”. Domani, domenica 10 ottobre, i Distretto 13 saranno incaricati dell’animazione musicale di “Vino in Vena” una fantastica festa del vino organizzata a Venarotta dall’Associazione Spirito Libero con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale. A partire dalle ore 12 saranno aperti gli stands enogastronomici che proporranno degustazioni di vino e portate di polenta fumante. Sarà attivo il tipico Mercatino mensile e, a partire dalle ore 14 il concerto dei Distretto 13. Maggiori dettagli sono disponibili sulle pagine social della band. Gli eventi si terranno anche in caso di pioggia.

