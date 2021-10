I lavori riguarderanno le strutture in cemento armato, l’installazione di nuovi e più efficienti sistemi di diffusione dell’aria, di nuove macchine a servizio dell’impianto e di strumenti di misurazione per il controllo del processo depurativo

OFFIDA – Sono partiti i lavori sull’impianto di depurazione a Santa Maria Goretti.

L’intervento, per un valore di oltre 700 mila euro, rappresenta il primo di una serie di investimenti che la Ciip S.p.A. prevede di effettuare sull’impianto.

Il progetto, predisposto e appaltato proprio dalla Ciip, prevede l’ammodernamento e l’adeguamento della “linea nord” del depuratore, attraverso l’utilizzo delle migliori tecnologie attualmente disponibili sul mercato.

In particolare, i lavori riguarderanno le strutture in cemento armato, l’installazione di nuovi e più efficienti sistemi di diffusione dell’aria, di nuove macchine a servizio dell’impianto e di strumenti di misurazione per il controllo del processo depurativo.

I successivi interventi, ancora in fase di progettazione, riguarderanno invece l’ampliamento della capacità di trattamento dell’impianto in concomitanza al riassetto del sistema fognario e ai vari trattamenti della zona.

Altri investimenti sul territorio, sempre rivolti al miglioramento ambientale, saranno effettuati anche dai privati.

“Di concerto con tutti gli organismi coinvolti – aggiunge il Sindaco di Offida Luigi Massa – si sta dando seguito al programma di interventi concordato con Ciip nel percorso di risoluzione delle criticità strutturali e gestionali, su cui si è già intervenuti, dell’impianto. Si procederà con costanza nella realizzazione del progetto nel suo complesso”.

