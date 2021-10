ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 21 ottobre dal Comune di Ascoli Piceno.

Lo stadio Squarcia rinnovato e riqualificato è l’obiettivo dei lavori oggetto della procedura negoziata indetta dall’Amministrazione comunale.

L’importo complessivo dell’appalto ammonta a 499.581,43 euro, Iva esclusa, finanziato con fondi europei Iti 1 di cui al progetto ‘From Past to Smart’. “Vogliamo riqualificare un luogo storico – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – per renderlo sempre più efficiente e funzionale, dando così alla Quintana e ai suoi tantissimi appassionati una ‘casa’ sempre più bella e accogliente”.

I lavori comprendono la riqualificazione delle recinzioni Ovest ed Est, il recupero delle vecchie balaustre sulla zona tribuna, la realizzazione di spazio di sosta per persone diversamente abili e uscita di emergenza, la sistemazione delle aree in via Pascoli, la realizzazione di una cancellata a protezione dei locali sottostanti la tribuna, nuove staccionate in legno con rimozione della rete esistente e impianti di illuminazione ed antincendio. Questi interventi dovranno essere realizzati in maniera tale da non interferire con lo svolgimento, nel periodo estivo, del torneo cavalleresco della Quintana di Ascoli.

L’assessore ai lavori pubblici, Marco Cardinelli, ha spiegato: “L’elenco delle opere da realizzare è piuttosto ampio, così come si può evincere dagli elaborati progettuali. Appena sarà conclusa la procedura negoziata su piattaforma telematica, che l’amministrazione ha avviato in questo periodo, procederemo all’affidamento dell’appalto per la riqualificazione del campo”. L’assessore all’impiantistica sportiva, Nico Stallone, ha detto che “il campo giochi rappresenta un elemento fondamentale della Quintana e quindi la sua riqualificazione permetterà di godere ancora meglio di questo momento che unisce storia e tradizione”.

Tutte le informazioni sono disponibili al link https://www.comune.ap.it/lavoririqualificazionecamposquarcia

