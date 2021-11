ASCOLI PICENO – Indicazioni in merito alla cerimonia del 4 novembre, “Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate”.

Al riguardo, si precisa che la precedente informazione, relativa alla sospensione della citata cerimonia, si riferisce alla manifestazione così come tradizionalmente svolta prima dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Tenuto conto della vigenza di un quadro di regole per il contenimento dell’epidemia meno restrittivo (zona bianca), si svolgerà, dunque, una cerimonia in forma ridotta, al fine di tenere desti, anche nei cittadini della provincia di Ascoli Piceno, i valori legati alla Patria e il ricordo di chi, in armi, ha contribuito a renderla unita e continua a difenderne la sicurezza.

Pertanto, alle ore 9.50 del 4 novembre, in Piazza Roma, avranno luogo la cerimonia dell’alzabandiera, la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica.

