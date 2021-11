ANCONA – Oggi i dati sono fondamentali. Sviluppare una data strategy aziendale completa diventa necessario anche per le piccole e medie imprese, in qualsiasi settore. La Camera di Commercio delle Marche propone due nuovi appuntamenti con webinar gratuiti che si terranno mercoledì 10 e 24 novembre, dalle ore 11 alle 13 e si collocano all’interno delle iniziative di informazione e formazione del progetto “Eccellenze in Digitale” promosso da Unioncamere e supportato da Google.org.

Gli appuntamenti si svolgeranno in collaborazione con il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio delle Marche e con l’Università Politecnica delle Marche, pensati all’interno del ciclo formativo dedicato al tema dei Manager dell’Innovazione. In 5 appuntamenti, tra i mesi di Settembre e di Novembre, i webinar realizzati sono volti all’approfondimento delle opportunità connesse a queste figure, importantissime per la trasformazione digitale delle aziende, dopo le tematiche relative alle metodologie di innovation management e project management nei prossimi appuntamenti verrà posta particolare attenzione all’approccio data driven alla gestione dei progetti aziendali.

Tutte le attività formative si svolgeranno online, sulla piattaforma Google Meet, e saranno gratuite: destinatari sono imprenditori, dipendenti, liberi professionisti e lavoratori autonomi.

PROGRAMMA EVENTI

10 novembre

Ciclo Innovation Management | Webinar: “Approccio Data Driven: Prendere decisioni e ottimizzare gli investimenti con l’uso dei dati “

LINK ISCRIZIONE: https://forms.gle/T2sDUhDD3mRKq2u99

Relatore: dott.ssa Chiara Poli – Digital Specialist Eccellenze in Digitale, Camera di Commercio delle Marche

-Capire le tendenze e gli insight utili per il proprio business

-Sviluppare capacità di analisi on going di tutte le azioni di digital marketing (sia paid che unpaid)

-Strumenti utili a rilevare e interpretare Trends di mercato (Google Trends – Exploding Topics)

-Strumenti volti a valutare nuovi mercati esteri in funzione dell’internazionalizzazione del nostro e-commerce

-Intervento UNIVPM professore Emanuele Frontoni

-Testimonianze aziendali

24 novembre

Ciclo Innovation Management | Webinar: “L’Approccio Data-Driven: strumenti di analisi per il marketing digitale”

LINK ISCRIZIONI> https://forms.gle/T2sDUhDD3mRKq2u99

Relatore: dott.ssa Chiara Poli – Digital Specialist Eccellenze in Digitale, Camera di Commercio delle Marche

-Tool e servizi di web analytics che consentono di analizzare statistiche dettagliate sul traffico le sorgenti e i comportamenti degli utenti sul proprio sito web (Google Analytics, Adobe Analytics, etc.)

-Facebook Analytics, quali sono i requisiti per poterlo usare, a cosa serve e quali sono i dati che raccoglie

-Strumenti di Keyword Research Management gratuiti e freemium

-Strumenti di Listening (freemium)

All’evento, saranno presentati i servizi del Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio delle Marche e di Eccellenze in Digitale. Per maggiori informazioni – Camera di Commercio delle Marche: pid@marche.camcom.it