ACQUASANTA TERME – Le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Ascoli Piceno, anche con i cinofili e i cani molecolari, sono impegnate dalle 17 del 4 novembre nella zona di Pomaro (frazione di Acquasanta Terme) nella ricerca di un ultra 80enne che non ha fatto rientro presso l’abitazione dopo il tramontare del sole.

Sul posto anche Carabinieri e Vigili del Fuoco. A seguire le ricerche anche il sindaco di Acquasanta Terme, Sante Stangoni.

AGGIORNAMENTO ORE 9 – 5 NOVEMBRE Nessuna novità nella notte, le ricerche proseguono anche nella mattinata del 5 novembre.

AGGIORNAMENTO ORE 17.45 – 5 NOVEMBRE E’ stato, purtroppo, ritrovato privo di vita l’anziano scomparso vicino ad Acquasanta. E’ stato rinvenuto sotto al ponte di Cagnano dai ricercatori.

Dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco raccontano in una nota giunta in redazione: “È stato ritrovato il corpo dell’anziano di Pomaro disperso nei boschi del paese. Una squadra mista, composta da unità cinofila dei pompieri, membri del Soccorso Alpino e della Protezione Civile lo hanno localizzato, purtroppo deceduto, in fondo ad una ripida scarpata sul sentiero che va dalla frazione Pomaro verso la frazione di Cagnano del comune di Acquasanta Terme”.

I pompieri di Ascoli Piceno stanno provvedendo al recupero del corpo, in collaborazione del personale del soccorso alpino, con tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviale) data la zona impervia. La vittima è Romolo Massi, aveva 87 anni.

