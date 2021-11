ASCOLI PICENO – Venerdì 12 novembre 2021, ad Ascoli Piceno, presso la Bottega del Terzo Settore, Corso Trento e Trieste 18, ore 18, si terrà l’incontro pubblico “Le mani sulle montagna. Quale sviluppo per le aree interne durante la crisi idrica e climatica del Piceno?”, promosso dal gruppo di ricerca Emidio di Treviri, Ecomuseo del MonteCeresa, Ape Roma, Ascolto & Partecipazione e Collettivo Caciara.

Nel cratere terremotato, nonostante la ricostruzione sia sostanzialmente al palo, imperversano decine di progetti che, in nome del rilancio economico dei territori terremotati, pianificano opere pubbliche sulle montagne. Il grosso avviene in modo predatorio: dei fondi o delle risorse montane. Questa dinamica sta per incontrare il più imponente afflusso di risorse pubbliche mai ricordato: quasi 1,8 miliardi di euro per la zona del cratere prenotati all’interno del Pnrr, e organizzati su un modello di gestione emergenziale. Riteniamo fondamentale insistere sulla discussione di un tema che ci riguarda da vicino: il futuro dei nostri territori. Parliamone insieme.

Interverranno al dibattito Marcello Nardoni, ex presidente Cai Ascoli; Peter Lerner, Associazione Proletari Escursionisti; Stefano Odoardi, per Nuova Montagna dei Fiori e la professoressassa Laura Centemeri, dell’Ehess del Cnrs di Parigi.

L’evento è a carattere pubblico ed è invitata la cittadinanza

