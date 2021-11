ASCOLI PICENO – Per il secondo anno, si è svolto nel Piceno il premio speciale “Vinovisioni”. Istituito lo scorso anno da Vinibuoni d’Italia, è finalizzato a riconoscere gli ambiti di ricerca, di innovazione e di promozione che il mondo del vino ha evidenziato e rinnova nel suo percorso storico, ha visto quest’anno degli ottimi risultati per le cantine del territorio provinciale.

Il premio infatti intende valorizzare e promuovere progetti e persone che hanno saputo e sanno proiettare scenari che rispecchiano gli ideali, i valori e le aspirazioni che fissano obiettivi e incentivano all’azione. Caterina Mancini, Responsabile Cna Agroalimentare Ascoli Piceno dichiara: “Per noi è motivo di grande orgoglio rappresentare diverse delle aziende agricole che hanno partecipato e si sono distinte per la loro qualità , un grande valore per tutto il territorio e non a caso hanno ricevuto questo prestigioso riconoscimento.”

Il Premio Vinovisioni che la guida ha assegnato quest’anno è andato nelle Marche al Progetto dedicato alla variante del Piceno del Grenache, alle aziende Pantaleone, Valter Mattoni, Emanuele Dianetti, Marcelli Clara, Cameli Irene, Le Caniette, Allevi Maria Letizia , Poderi San Lazzaro e Oasi degli Angeli, il progetto incarna gli ideali della valorizzazione del territorio e dei vitigni, della passione, del coraggio, della creatività, del progresso e dell’innovazione, intesi come “visioni” sia in termini di salvaguardia della storia che di proiezione verso il futuro.

Francesca Pantaleone ( azienda Pantaleone ) ha ritirato il premio a Merano come rappresentante di tutti i produttori :“ È stata emotivamente una bellissima esperienza vedere che la passione che ci abbiamo messo, noi tutti produttori, ha portato i suoi frutti. Si torna a casa stimolati a credere sempre di più nella valorizzazione di questo vitigno”.

“Un riconoscimento dato a questo vitigno e a questo progetto significa che condividere esperienze e relazionarsi tra aziende fa crescere il territorio nella sua interezza” prosegue il Presidente Cna Agricoltura Ascoli Piceno Emanuele Colletta dell’Azienda Agricola Clara Marcelli.

