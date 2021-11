ASCOLI PICENO – I tifosi bianconeri non potevano non festeggiare il Natale con i colori del Picchio cuciti addosso e per l’occasione hanno realizzato un pranzo evento con grandi ospiti.

Il pranzo “Natale Bianconero Insieme 2021” organizzato dai club di tifosi “Veterani 74” e “Pallonari Ascoli” e si terrà domenica 12 dicembre alle ore 13 presso il Ristorante Parco dei Tigli, Folignano, saranno presenti nomi importanti della storia dell’Ascoli Calcio.

Ecco i presenti: Adelio Moro, Alessandro Scanziani, Fortunato Torrisi, Massimo Barbuti, Gian Franco Bellotto, Flavio Destro e Pietro Zaini parteciperanno infatti all’evento permettendo ai supporters del Picchio di rivivere alcuni dei momenti più gloriosi dell’Ascoli Calcio. Alla presenza degli attuali dirigenti della Società Bianconera i tifosi si scambieranno gli auguri natalizi, rivivendo con video dedicati e ricordi personali alcune delle pagine più belle degli oltre 120 anni di storia dell’Ascoli.

“Nel corso del pomeriggio di festa tante sorprese- dichiarano gli organizzatori – un’occasione da non perdere per chi ha vissuto di persona quei momenti ma anche per chi ha solo sentito narrare le grandi gesta di campioni indimenticabili, sempre comunque legati alla maglia bianconera.”

La partecipazione all’evento va prenotata ed è riservata ai possessori di Green Pass, nel rispetto delle normative vigenti.

Informazioni e prenotazioni ai numeri

3312172042 (Edoardo)

3534177754 (Lorella)

