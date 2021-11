Per festeggiare il diciannovesimo compleanno e ringraziare la sua affezionata clientela, il centro commerciale Città delle Stelle di Ascoli Piceno ha in programma diverse iniziative sempre con un focus particolare sulla sicurezza e sul rispetto delle misure anti-Covid.

Nell’ottica della valorizzazione delle realtà locali dell’ascolano e del vicino Abruzzo, inoltre, si darà spazio alla musica per far tornare a vivere l’arte in un momento storico ancora un po’ complicato. L’anniversario, infatti vuole essere, una festa dedicata soprattutto ai giovani, al loro talento straordinario e alla loro creatività.

Martedì 7 dicembre: il centro Città delle Stelle ospiterà infatti l’Orchestra “I Giovani Accademici “di Ortona, realtà già operante sul territorio abruzzese da oltre 10 anni per la formazione di giovani musicisti. L’Orchestra è composta da ragazzi dai 12 ai 19 anni, ed è attualmente formata da: -Violini: n. 20 -Viole: n. 3 -Violoncelli: n. 4 -Contrabbassi: n. 2 – Flauti: n. 4 -Oboi: n. 2 -Clarinetti: n. 2 -Corni in fa: n. 2 -Trombe: n. 3-Chitarre: n. 2 – Pianoforte e Synth: n. 2 -Basso Elettrico: n. 1 -Batteria e Percussioni. Dalle ore 17.30 in piazza centrale

Mercoledì 8 dicembre : concerto del Piccolo Coro Amadeus. Fanno parte di questo allegro coro i bambini e ragazzi a partire dai 5 anni che frequentano il corso di canto e formazione musicale dell’Accademia di canto e spettacolo e si esibiscono più volte all’anno con l’obiettivo di condividere col pubblico la gioia e l’emozione del canto. Dalle ore 17.30, piano terra

Sabato 11 dicembre: musica live con il gruppo “ Lavanda Pop” una Band Ascolana composta da 5 ragazzi dai 20 ai 30 anni nata nel 2019 con lo scopo di far divertire il pubblico di tutte le età con i brani più famosi del panorama italiano e non solo. Repertorio principalmente pop/rock italiano in tutte le sue sfaccettature, dagli anni ’60 fino ai giorni nostri. Dalle ore 21.00 al piano primo zona ristoro

Il trenino dei sogni aspetta grandi e piccini per il centro durante i fine settimana: 4 e 5, 8, 11 e 12 18 e 19, 23 e 24 30 e 31 dicembre con orario pomeridiano dalle 16 alle 20.

Per rimanere aggiornati su tutti i dettagli è possibile consultare i canali social Facebook e Instagram del centro Città delle Stelle e sul portale www.centrocittadellestelle.it

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.