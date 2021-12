ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione l’8 dicembre, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno.

I Vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, 8 dicembre, in via Castellano al centro di Ascoli Piceno per un incidente stradale che ha coinvolto una sola autovettura alimentata a metano.

Per cause in fase di accertamento il conducente ha perso il controllo del mezzo e si ribaltato lungo la via.

Giunti sul posto la squadra proveniente dalla Centrale di Ascoli ha constatato che il conducente era uscito da solo dalla macchina e fortunatamente non c’è stata fuoriuscita di metano.

I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza l’auto e l’impianto di gas.

Sono intervenuti anche i vigili urbani e personale del 118.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.