ASCOLI PICENO – Sono in vendita online e nei punti vendita autorizzati i biglietti per assistere alla partita ASCOLI-CREMONESE, valida per la 18^ giornata del campionato di Serie BKT, in programma sabato 18 dicembre, alle ore 14, al Del Duca di Ascoli Piceno. Prezzi e punti vendita sono consultabili all’interno della sezione del sito “Biglietteria-Prezzi”.

Il biglietto potrà essere presentato all’ingresso sia in formato cartaceo che su smartphone.

Sarà consentito l’accesso all’impianto esclusivamente agli spettatori in possesso del Green Pass Rafforzato in corso di validità attestante:

l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-CoV-2 l’avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito all’infezione da Sars-CoV-2 l’avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose del vaccino o al termine del ciclo vaccinale.

Tali disposizioni non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

Gli steward saranno muniti di smartphone per il controllo del Green Pass Rafforzato attraverso l’app “verifica C19”. Si dovrà mostrare un documento e il biglietto nominativo e avere una mascherina FFP2 o chirurgica.

Nel rispetto delle misure Anti-Covid, i disabili con invalidità permanente 100% avranno accesso gratuitamente allo stadio, previa prenotazione, secondo le procedure e le modalità indicate sul sito della società.

Tutti gli abbonati della stagione 2019/20 in possesso di voucher, potranno utilizzare, anche parzialmente, il credito dello stesso.

Per l’accesso allo stadio, si invitano tutti i tifosi a rispettare lo slot di 45′, se indicato sul biglietto.

