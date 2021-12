Sarà posto l’accento sul ruolo e l’impatto dei mezzi tecnologici sulla crescita emotiva, psicologica e sociale dei giovani, per comprendere come poter favorire un rapporto sano e positivo con gli strumenti digitali.

OFFIDA – La quarta serata del progetto PsycOphis, che si terrà il 17 dicembre alle 21, chiude il ciclo di incontri 2021 “MoMenti”, promosso per diffondere una cultura psicologica alla portata di tutti.

In collaborazione con l’Amministrazione Comunale, il team di professionisti del progetto ha portato avanti una serie di incontri per mettere in luce alcuni importanti tematiche psicologiche come ansia, depressione e genitorialità.

Centinaia di cittadini, offidani e non, hanno partecipato e interagito durante le serate in cui si dibatte, con l’aiuto di esperti, sulle tematiche più attuali legate al benessere psicologico.

La serata conclusiva avrà luogo, come sempre all’Enoteca Regionale di Offida e darà spazio al tema “giovani e mondo virtuale”, per capirne rischi e potenzialità.

Durante l’incontro interverranno la dottoressa Cristiana Zippi, psicologa e psicoterapeuta e la dottoressa Nicole Citeroni, dottoranda in Diritto Internazionale Penale all’Università di Lussemburgo. L’incontro sarà un’occasione per porre l’accento sul ruolo e l’impatto dei mezzi tecnologici sulla crescita emotiva, psicologica e sociale dei giovani, per comprendere come poter favorire un rapporto sano e positivo con gli strumenti digitali.

Alessandra Premici (psicologa e responsabile del progetto): “Crediamo che questo tema rappresenti, per certi versi, un’urgenza sociale e psicologica e vogliamo creare occasioni di incontro e dibattito partendo dalle esigenze quotidiane dei cittadini, per seminare una consapevolezza quanto più possibile pratica sulla salute mentale”.

L’incontro è gratuito, per prenotazioni: MOMENTI La cultura psicologica per tutti – 17 dicembre – ore 21,00 Biglietti, Ven, 17 dic 2021 alle 21:00 | Eventbrite

